Мост через Хаджибеевский лиман закрывается на 3 дня

В связи с обустройством элементов системы мониторинга за состоянием дорог и условий движения на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 Киев-Одесса движение транспортных средств всех категорий по мосту через Хаджибеевский лиман будет временно запрещено.

Как сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области, движение по мосту будет прекращено:

с 21:00 24 июня до 05:00 25 июня

с 23:00 25 июня до 05:00 26 июня.

В период пуско-наладочных работ системы мониторинга будет периодическое открытие движения.

Регулирование в это время будут осуществлять подразделения Национальной полиции во взаимодействии с подрядной организацией-исполнителем испытательных и наладочных работ.

Как сообщала Одесса News, 28 апреля на отремонтированном мосту через Хаджибейский лиман, через который проходит трасса Одесса-Киев, открыли для движения все шесть полос — по три в каждом направлении.

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