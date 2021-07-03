В Одессе установят первую в городе берлинскую подушку безопасности

Для контроля скоростного режима и предупреждения дрифта на проезжей части площади Деревянко в Одессе будут установлены средства успокоения дорожного движения в виде берлинских подушек безопасности.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В отличие от лежачего полицейского берлинская подушка занимает не всю ширину проезжей части, а располагается непосредственно на полосе. Грузовики и автобусы смогут проезжать такие неровности почти незаметно. Водителям легковых автомобилей придётся снижать скорость и притормаживать», — говорится в сообщении.

Схема обустройства средств снижения скорости уже разработана КУ «СМЭП» и находится на согласовании.

Работы по монтажу берлинских подушек планируют закончить к концу июля 2021 года.

Также для повышения безопасности дорожного движения КУ «СМЭП» оборудовало LED-подсветкой пять нерегулируемых пешеходных переходов и продолжает нанесение на улицах города дорожной разметки методом «холодного пластика».

Кстати. Берлинская подушка служит для снижения скорости легковых автомобилей, при этом обеспечивает беспрепятственное движение общественного транспорта. Изготовлена из износостойкой резины, устойчивой к ультрафиолету и имеет яркую окраску для улучшения видимости на дороге. Специальная, противоскользящая структура поверхности отвечает европейским стандартам.

Как сообщала Одесса News, с мая 2021 года в Одессе начаты комплексные работы по обустройству регулируемых пешеходных переходов с дополнительной световой индикацией «Smart Crosswalk».

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