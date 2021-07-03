Как в Одессе отметят День флота

4 июля отмечается День Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины. По случаю праздника в Одессе пройдут торжественные мероприятия.

Официальные торжества начнутся с 9:00 на Морском вокзале. Будет проведён ритуал поднятия военно-морского флага и флагов расцвечивания на кораблях Военно-Морских Сил ВСУ.

В акватории Одесского залива из катеров ВМС ВСУ возложат на воду венки и цветы в честь погибших моряков.

Также по случаю праздника военнослужащим ВМС ВСУ будут вручены награды.

После официальной части празднования перед одесситами и гостями города выступит с концертом творческий коллектив Центра военно-музыкального искусства Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

Вечером, в 19:00, в Летнем театре Горсада состоится совместный концерт Центра военно-музыкального искусства Военно-Морских Сил ВСУ и оркестра 6-го флота Соединённых Штатов Америки.

Также совместные концерты Центра военно-музыкального искусства Военно-Морских Сил ВСУ и оркестра 6-го флота США состоятся:

6 июля в 19:00 — на концертной площадке в парке Шевченко;

7 июля в 11:00 — в Горсаду, в 19:00 — на Потёмкинской лестнице;

8 июля в 11:00 — в Горсаду, в 19:00 — у Воронцовской колоннады;

9 июля в 19:00 — на концертной площадке в парке Шевченко.

Кроме того, своим выступлением одесситов и гостей города порадует брас-квинтет оркестра 6-го флота США:

5 июля в 11:00 — в Горсаду, в 19:00 — на Потёмкинской лестнице;

6 июля в 11:00 — у фонтана возле Оперного театра, в 19:00 — на Думской площади;

7 июля в 19:00 — у Воронцовской колоннады;

8 июля в 11:00 — на Потёмкинской лестнице, в 19:00 — на Думской площади;

9 июля в 11:00 — у Воронцовской колоннады.

Концертные выступления комбо-джаз-оркестра 6-го флота США состоятся:

5 июля в 11:00 — на Потёмкинсой лестнице, в 19:00 — в парке Шевченко;

6 июля в 11:00 — в Горсаду;

7 июля в 11:00 — у Воронцовской колоннады;

9 июля в 11:00 — на Потёмкинской лестнице.

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