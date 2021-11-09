В Одессу из США идут два патрульных катера класса Island

Из США в Украину идут два патрульных катера класса Island.

Об этом сообщило Посольство США в Украине на своей странице в Facebook.

«Два американских патрульных катера класса «Island» отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности на сумму более 2, 5 миллиардов долларов, которую США оказали Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО» — отметили в посольстве.

По данным «Думской», катера отправили в Одессу на грузовом судне Ocean Grand. Из порта Балтимор судно вышло в субботу, 6 ноября.

Кстати. Изначально планировалось, что два патрульных катера «Сумы» и «Фастов» типа Island отправят из США на Украину к концу мая 2021 года. Сроки отгрузки сдвинулись из-за установки на них вооружения американского производства, о чём рассказал бывший министр обороны Андрей Таран.

Как сообщала Одесса News, до конца года Украине будет передано три катера типа «Island» в рамках материально-технической помощи от США, что позволит сформировать дивизион из 5 быстроходных патрульных катеров.

Фото: Посольство США в Украине/Facebook

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