В Одесском порту случилась нестандартная ситуация

В Одесском порту проведено нестандартное проведение судна, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса.

По сообщению АМПУ в Facebook cобытия произошли 7 ноября.

Отмечается, что в этот день лоцману ПЛС «Одесса» Вячеславу Беспалову пришлось мастерски выполнить нестандартное лоцманское проведение судна в Одесский порт в условиях жёсткого карантина.

«Балкер MAGIC HORIZON (максимальная длина 224,94 м) после погрузки в Одесском порту кукурузой, вышел на рейд для догрузки до полной осадки судна. После этого балкер должен был отправиться по назначению. Однако на борту судна произошла вспышка COVID-19: у 13 из 21 членов экипажа был диагностирован положительный результат на наличие антигена коронавируса SARS-CoV-2. Для замены больных членов экипажа, фумигации груза и оформления других процедур было принято решение поставить судно на глубоководный причал 2К нового контейнерного терминала», — говорится в сообщении.

Учитывая, что на рейде Одесского порта балкер «MAGIC HORIZON» был загружен до осадки 13,75 м, выполнить стандартную лоцманскую проводку судна в порт по так называемой дуге было невозможно. Лоцману пришлось заводить судно нестандартно: строго по первому колену канала нефтегавани и после прохождения буя №4 «заламывать» балкер влево с помощью трёх буксиров. К тому же все операции по проведению и швартовке лоцман провёл на крыльях мостика судна в «полном обмундировании» — в костюме биозащиты.

Несмотря на все эти сложности, Вячеслав Беспалов проделал свою работу очень профессионально, — резюмирует АМПУ.

Как сообщала Одесса News, сухогруз THUNDER с экипажем из украинцев и 50 тысячами тонн угля, вышел из строя в Южно-Китайском море.

Фото: АМПУ/Facebook

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