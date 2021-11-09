Порт Южный — лучший среди морских портов Украины по грузообработке

Порт Южный стал лучшим среди морских портов Украины по грузообработке.

Об этом сообщает USM cо ссылкой на данные АМПУ.

С января по октябрь в этом порту обработали 42,6 млн тонн грузов. Это лучший показатель грузооборота среди всех морских портов страны. В разрезе грузов показатель выглядит так: руда — 23,9 млн тонн; зерно — 7,2 млн тонн; контейнеры — 2,4 млн тонн (186 836 TEU).

Экспортные грузы — 34,1 млн тонн, транзитные — 3,7 млн тонн, каботажные — 94 тыс. тонн, импортные — 4,7 тыс. тонн. Из них навалом — 36 млн тонн, наливных — 4 млн тонн, генеральных — 2,6 млн тонн.

С начала года в порту Пивденный обработали 799 судов, из них 101 — кейпсайзы (дедвейт — более 150 тыс. тонн).

Суда-гиганты, которые принял порт в октябре:

BENITAMOU под флагом Панамы, дедвейт — 206,2 тыс. тонн; в порту на судно погрузили 201,3 тыс. тонн руды;

CORONET под флагом Либерии, дедвейт — 182,6 тыс. тонн; на балкер погрузили 178,8 тыс. тонн руды;

GOLDEN BEHIKE под флагом Маршалловых островов, дедвейт — 180,5 тыс. тонн; груз — руда, 124,3 тыс. тонн;

GOLDEN CIRRUS под флагом Маршалловых островов, дедвейт — 180,4 тыс. тонн; на судно погрузили 176,2 тыс. тонн руды;

MINERAL HAIKU под флагом Панамы, дедвейт — 180,2 тыс. тонн; с балкера выгрузили 138,1 тыс. тонн угля, затем на судно погрузили 177,1 тыс. тонн руды.

Кстати. Порт Южный — самый глубоководный в Украине, что позволяет ему принимать суда типа Capesize и обрабатывать за один судозаход более 100 тыс. тонн грузов.

Как сообщала Одесса News, аварийное судно HAKSA, недавно разбившее нос о причал порта Черноморск, 4 ноября поставили в док Ильичёвского судоремонтного завода (ИСРЗ).

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