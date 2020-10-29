Руководители порта «Южный» грешили мошенничеством в особо крупных размерах

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» понесло более 47 млн ​​грн убытков.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В частности, речь идёт об одном из заместителей директора ГП «МТП «Южный», экс-заместителе директора ГП «МТП «Южный», семи бывших директорах коммерческих компаний и двух сотрудницах коммерческих компаний.

Следствие установило, что один из действующих руководителей ГП «МТП «Южный» вместе с бывшим заместителем директора порта и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой госпредприятие незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупке товаров.

Чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов ещё несколько человек, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки — от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации до контроля за конкурентной средой — чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы. В общей сложности, следствие зафиксировало 29 таких тендеров.

Должностных лиц госпредприятия задержали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с осени 2017 года.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года НАБУ и СБУ проводили обыски в помещениях ГП «Администрация морских портов Украины» в поисках возможных злоупотреблений должностными лицами АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, при предоставлении противоправных преференций иностранной компании.