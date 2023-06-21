Генсек ООН разочарован, что порт Южный исключён из зернового коридора

Генеральный секретарь ООН разочарован замедлением темпов инспекции судов в рамках Черноморской инициативы и односторонним исключением Россией порта «Южный» из зерновых соглашений.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Генсека Фархан Гак.

Он отметил, что эти факторы привели к торможению движения судов через украинские морские порты и падение поставок продовольствия на мировые рынки.

«Экспорт продовольствия через морской гуманитарный коридор значительно сократился с пиковых 4,2 млн. тонн в октябре 2022 года до 1,3 млн. в мае, что является самым низким показателем с начала реализации инициативы», – отметил Гак.

По его словам, генеральный секретарь ООН призывает стороны ускорить операции и настойчиво просит их «приложить все усилия, чтобы обеспечить продление этого жизненно важного соглашения, срок действия которого истекает 17 июля».

Антониу Гуттериш и Алексей Кубраков в Одессе в августе 2022 года

Межде тем, пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса подвела итоги 46-й недели работы «зернового коридора» с 12 по 18 июня 2023 года, подчеркнув, что через морские порты Одесской области было экспортировано 438,1 тыс. т агропромышленной продукции, что на 33% меньше, чем за предыдущую неделю.

С 12 по 18 июня в украинских морпортах было загружено 9 судов, что на 4 единицы меньше, чем за предыдущую неделю. В УКАБ объясняют, что эти суда загружены, но ещё не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения и ожидают её.

По данным ассоциации, на этой неделе ожидаются ещё хуже показатели, потому что за прошедшую неделю инспекцию на вход прошло всего 5 судов.

Больше всего в течение 46-й недели работы «зернового коридора» было экспортировано: кукурузы (доля в общей структуре экспорта — 80%), пшеницы (7%) и жмыха подсолнечного (7%).

Украинская продукция была отправлена в страны Азии (Китай, Турция) и Европы (Испания, Италия, Франция).

Всего с начала работы «зернового коридора» с 1 августа 2022 по 18 июня 2023 Украина экспортировала 32 млн т продукции АПК.

Как сообщала Одесса News, по заявлению вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, россияне открыто саботируют инспекции судов в Босфоре, работа «зерновой инициативы» фактически остановлена, пропускная способность коридора – менее 20% возможной.

На главном фото: Генсек ООН Антониу Гуттериш во время посещения Одессы в августе 2022 года.

Инфографика: УКАБ

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