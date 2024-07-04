Будет ли Украина помогать в развитии портов Вьетнама

В 2017 году стало известно, что Украина в лице Государственного предприятия «Черноморское морское пароходство» (Бласко) владеет 38% корпоративных прав в порту «Лотос» (Хошимин, Вьетнам). В 2019 году Министерство инфраструктуры Украины рассматривало возможность развития этого порта с украинским участием.

О состоянии украинских намерений в настоящее время информирует Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Отмечается, что в том же 2019 году от вьетнамской стороны после переговоров удалось получить дивиденды в размере 250 тыс. дол. за 2012-2016 гг. и 140 тыс. дол. – за 2017 г.

ЦТС поинтересовался у Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, продолжает ли Украина получать дивиденды от этого актива, проходят ли контакты между Министерством и вьетнамской стороной относительно сохранения контроля Украины над данным активом и каковы дальнейшие планы развития порта.

В полученном ответе на информационный запрос в профильном министерстве проинформировали, что согласно распоряжению Кабинета министров от 10 января 2023 года, ЕМК Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство» было передано из сферы управления данного министерства в сферу управления Фонда государственного имущества Украины.

В настоящее время органом управления Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство», через которую Украина владеет (или владела) долей порта «Лотос», является Фонд государственного имущества Украины.

Следовательно, поскольку МИУ больше не имеет отношения к данному активу, можно предположить, что в дальнейшие планы государства не входит участие в развитии упомянутого порта.

ЦТС также направил запрос в Фонд госимущества относительно текущей ситуации с данным активом и дальнейших планов относительно него. Как только ответ ФГИ будет получен, позиция Фонда будет обнародована. Также ранее редакция обратилась с соответствующими вопросами в администрацию вьетнамского порта, но ответа не было.

Вместе с тем, на официальном сайте порта ГП «ЧМП Бласко» указано как один из участников совместного предприятия.

Кстати. Руководитель страны-агрессора Путин во время своего недавнего визита во Вьетнам уделил существенное внимание развитию сотрудничества России с этой страной в морской отрасли. В частности, обсуждалось дальнейшее развитие морского коридора между Владивостоком и Хошимином.

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