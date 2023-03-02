Укрзализныця получила 100 новых вагонов, которые докатятся и до Одессы

1 марта при участии Вице-премьер-министра по восстановлению Украины — Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и руководства АО «Укрзализныця» железнодорожникам передано 15 новых пассажирских вагонов — последние из 100, которые были заказаны в 2021 году на средства государственного бюджета.

Об этом сообщает в Facebook Мининфраструктуры.

Отмечается, что полученные 15 вагонов будут курсировать в составах поездов из столицы на Кишинёв, Хелм, Перемышль, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Херсон, Одессу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, а также в составе поездов по маршрутам Одесса – Львов, Днепр – Трускавец, Харьков – Трускавец, Харьков – Одесса, Харьков – Ивано-Франковск, Харьков – Хелм и Запорожье – Перемышль.

«Все 100 вагонов были сделаны Крюковским вагоностроительным заводом. В этом году в госбюджете предусмотрены средства на обновление подвижного состава для пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.

«Украинская железная дорога – одна из надёжных опор обороноспособности и экономической устойчивости государства. Благодаря системной и слаженной работе команды, нам удалось существенно обновить вагонный парк «Укрзализныци», поддержать промышленность и обеспечить работой десятки тысяч железнодорожников. Несмотря на продолжающиеся боевые действия, компания продолжает успешно выполнять свою гуманитарную функцию. Так, значительная часть этих 100 вагонов использовалась для эвакуации населения с линии фронта и для перевозки дипломатических делегаций стран-союзников. Вагоны изготовлены с учётом принципов инклюзивности и безбарьерности», – прокомментировал Александр Кубраков.

В каждом из переданных 15 вагонов предусмотрены инклюзивные туалеты и одно безбарьерное купе, где есть специальные спальные диваны со сменой угла наклона и фиксацией тела, место для инвалидной коляски и ремни для её закрепления, пульт с регулировкой освещения, кнопкой вызова проводника, устройством громкоговорящей связи с проводником.

Также во всех инклюзивных вагонах установлены рельефные таблички со шрифтом Брайля, нанесена контрастная маркировка для слабовидящих, а входная группа оборудована удлинёнными перилами и сложными пандусами.

Другие новые пассажирские вагоны, полученные в рамках заказа, оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией в каждом купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника. Вагоны имеют увеличенный объём багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года сотрудники аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця» ликвидировали схему хищения 250 тонн дизельного топлива в локомотивном депо «Одесса-Сортировочная».

Фото: Мининфраструктуры

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