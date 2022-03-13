13 марта из Одессы отправятся очередные эвакуационные эшелоны

АО «Укрзализныця» обнародовала график движения эвакуационных поездов на 13 марта.
Полный график смотрите здесь.
Рейсы по станции Одесса (регулярно стабильны до 27 марта):
- 14:15 — №25/26 Одесса-Главная — Рахов
- 18:13 — №78/77 Одесса-Главная — Ковель
- 18:22 — №38/36-35/37 Одесса-Главная — Пшемысль
- 20:49 — №136/135 Одесса-Главная- Черновцы
- 21:31 — №12/11 Одесса-Главная — Львов
- 22:03 — №105/106 Одесса-Главная- Киев-Пас
- 22:25 — №8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пас
- 22:32 — №238/237 Одесса-Главная — Ужгород (эвакуационный дополнительный).
Украинская железная дорога также сообщает график движения пригородных поездов в Одесской области на 13 марта:
- Одесса – Вапнярка – Одесса
- Одесса – Балта – Одесса
- Одесса – Раздельная – Одесса
- Одесса – Мигаево
- Одесса – Колосовка – Одесса.
В АО «Укрзализныця» подчёркивают, что в течение дня с учётом реального пассажиропотока могут появиться дополнительные рейсы, а также напоминают, что все эвакуационные рейсы с востока на запад бесплатные.
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