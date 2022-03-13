13 марта из Одессы отправятся очередные эвакуационные эшелоны

АО «Укрзализныця» обнародовала график движения эвакуационных поездов на 13 марта.

Полный график смотрите здесь.

Рейсы по станции Одесса (регулярно стабильны до 27 марта):

14:15 — №25/26 Одесса-Главная — Рахов

18:13 — №78/77 Одесса-Главная — Ковель

18:22 — №38/36-35/37 Одесса-Главная — Пшемысль

20:49 — №136/135 Одесса-Главная- Черновцы

21:31 — №12/11 Одесса-Главная — Львов

22:03 — №105/106 Одесса-Главная- Киев-Пас

22:25 — №8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пас

22:32 — №238/237 Одесса-Главная — Ужгород (эвакуационный дополнительный).

Украинская железная дорога также сообщает график движения пригородных поездов в Одесской области на 13 марта:

Одесса – Вапнярка – Одесса

Одесса – Балта – Одесса

Одесса – Раздельная – Одесса

Одесса – Мигаево

Одесса – Колосовка – Одесса.

В АО «Укрзализныця» подчёркивают, что в течение дня с учётом реального пассажиропотока могут появиться дополнительные рейсы, а также напоминают, что все эвакуационные рейсы с востока на запад бесплатные.

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