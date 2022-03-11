Украинские абитуриенты не будут сдавать внешнее независимое оценивание в 2022 году.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет 11 марта в эфире объединённого телемарафона, сообщает ТСН.

«На сегодня подан законопроект, который для учеников выпускных 11-х классов только в 2022 году отменяет государственную итоговую аттестацию, отменяет ВНО, отменяет вступление по Единому вступительному экзамену и по Единому профессиональному вступительному испытанию. Сразу скажу, что никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения каких-либо проявлений коррупции. Будет создано нечто вроде ВНО, но без участия ребёнка. Всё будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребёнка, без применения механизма ВНО», – сказал он.

Министр выразил надежду, что Верховная Рада рассмотрит проект закона в ближайшее время.

Как сообщала Одесса News, с 14 марта в школах Одессы начинается онлайн-обучение.

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