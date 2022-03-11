Джаред Лето спел песню про Одессу

Популярный американский исполнитель и актёр Джаред Лето поддержал Украину и спел песню об Одессе.

Актёр поддержал Украину во время прямой трансляции в Instagram.

Известный актёр и музыкант спел фрагмент песни «Ах, Одесса, жемчужина у моря».

Как сообщала Одесса News, американский актёр и экоактивист с одесскими корнями Леонардо ДиКаприо пожертвовал $10 млн для украинской армии и преодоления гуманитарного кризиса внутри страны.

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