Труханов: Одесса продолжает готовиться к возможному нападению

Мэр Одессы Геннадий Труханов в ходе брифинга рассказал представителям иностранных СМИ о текущей ситуации в городе.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Сегодня Одесса продолжает готовиться к возможному нападению агрессора и окружению города. Для этого сегодня формируем стратегические запасы продуктов питания длительного хранения и лекарств», — рассказал мэр Одессы.

Кроме того, городской голова поблагодарил за гуманитарную помощь, которая приходит в Одессу из разных уголков мира. Это продукты длительного хранения, лекарства, одеяла и тёплые вещи.

Как сообщала Одесса News, в марте в Одессу прибыл гуманитарный груз из немецкого города Бранденбург.

Фото: Пушкинская

Видео: Одесса

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