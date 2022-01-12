В Одессе продолжается работа по созданию музея-квартиры Михаила Жванецкого

11 января Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл выездное совещание, в рамках которого состоялось обсуждение вопросов проведения капитального ремонта квартиры, в которой жил и работал Почётный гражданин Одессы, писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Как отметил Геннадий Труханов, до начала ремонта была проведена фото- и видеофиксация обстановки квартиры в доме на ул. Старопортофранковской, 133, недалеко от Привоза, где жил знаменитый одессит. Это необходимо для воссоздания её в аутентичном виде.

«На сегодняшний день ведутся работы по замене кровли, укреплению стен и фундамента данной части сооружения. Затем начнутся работы по замене межэтажного перекрытия, инженерных коммуникаций и перестенков, а в дальнейшем отделочные работы. Параллельно будет проводиться реставрация мебели, оконных рам, дверей и пр.», — говорится в сообщении.

«На втором этаже в комнатах будут организованы экспозиции, а на первом планируется создать сувенирную лавку. Все работы проводятся с согласия и под руководством супруги сатирика Натальи Жванецкой. Мы планируем открыть музей-квартиру уже к этому туристическому сезону. Уверен, он также, как и музей-квартира Леонида Утёсова, станет одним из посещаемых туристами мест», — рассказал Геннадий Труханов.

Кстати. Решение о создании Коммунального учреждения «Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого» было принято 28 июля 2021 года. Работы ведутся за внебюджетные средства.

Для справки. Михаил Жванецкий — писатель-сатирик, народный артист Украины, на протяжении многих лет был президентом Всемирного клуба одесситов. Родился в Одессе 6 марта 1934 года. Решением сессии Одесского городского совета от 21 февраля 1997 года Михаилу Михайловичу Жванецкому за большой личный вклад в развитие культуры, общественной и благотворительной жизни города присвоено звание «Почётный гражданин города Одессы». Михаил Жванецкий умер в Москве 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.



Как сообщала Одесса News, ремонт и благоустройство бульвара Жванецкого, на участке от улицы Гоголя до улицы Торговой в Одессе, уже завершены.

Фото и видео: «Одесса»

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