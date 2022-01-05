Благоустройство ещё одной части бульвара Жванецкого в Одессе завершено

Работы по капремонту бульвара Жванецкого вышли на завершающий этап.

Как передаёт корреспондент Одесса News, ремонт и благоустройство бульвара Жванецкого, на участке от улицы Гоголя до улицы Торговой, уже завершены.

В частности, основание бульвара укреплено за счёт создания свайного поля, на которое залита монолитная железобетонная плита толщиной до 30 см. Пешеходная зона, вымощенная плиткой, ограждена гранитным парапетом, установлены опоры с новым энергосберегающим освещением на солнечных батареях, выполнены работы по озеленению, установке скамеек и урн.



Также отремонтирована небольшая лестница, проходящая по бульвару Жванецкого в районе Шахского дворца. Рядом с ней оборудованы велодорожка и новый пандус для доступности маломобильных групп населения.

Участок подпорной стенки бульвара в районе лестницы восстановлен в аутентичном виде, рядом обустроена смотровая площадка с озеленением. Отремонтированный участок открыт для отдыхающих от улицы Гоголя до улицы Торговой.

Пока что территория на пересечении улицы Торговой с бульваром Жванецкого ограждена забором. Здесь уже обустроен фундамент под будущий фонтан. Будут проведены работы по монтажу оборудования для фонтана, сети подсветки и наружного освещения этой территории.

Как сказали специалисты, работающие на бульваре, планируется полностью завершить работы в марте 2022 года.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года была отремонтирована часть бульвара Жванецкого на участке от ул.Гоголя до ул. Преображенской.

Фото: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat