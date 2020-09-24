В Одессе возле «Привоза» продолжается ремонт Новощепного ряда

Заранее хотим сказать, что в открытой обуви, по Новощепному ряду в районе «Привоза» лучше не передвигаться: пыль, которой покрыто почти всё место реконструкции, настолько мелкая, что при быстром шаге вздымается вверх и покрывает ноги.

Фотокор Одесса News не представляет, что там творится во время дождя? Хотя одесситы точно знают, что это место было «убитое» до такой степени, что чаще всего для того, чтоб добраться к старому (уже), входу в Зоопарк, легче было обойти по Пантелеймоновской или же по территории рынка «Привоз».

Визуально, ход работ, которые регулярно инспектирует мэр Одессы, радует глаз.



Прокладывают новые коммуникации.



И трамвайные рельсы.



Работа кипит.



Местами уже укладывают геотекстиль.



Хотя, конечно, не без «косяков».



А тем временем, со стороны Зоопарка уже виднеются паллеты с бордюрным камнем.



Возвращаемся обратно к автостанции «Привоз». И тут видно, как поднимается та самая мелкая пыль…



У автостанции идёт подготовка к прокладыванию очередных труб. В июле некоторые районы Одессы при замене труб на Новощепном ряду,сутками сидели без воды.



Новощепной ряд давным-давно необходимо было привести в порядок. Одесситы знают, если в час пик попасть на Пантелеймоновскую, то из-за её дорожной планировки с трамваями, можно очень долго простоять в пробке. А так, Новощепной ряд станет очень хорошей альтернативой для тех, кому нужно ехать по улице Водопроводной.

Как сообщала Одесса News, все работы разбиты на два этапа: с 12 мая 2020 года по 12 января 2021 года (закрытие части улицы на участке от ул. Преображенской до ул. Водопроводной) и с 12 января по 12 июля 2021 года (закрытие части улицы на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная» — перекрёсток ул. Новощепной ряд и ул. Водопроводной).

Фото: Одесса News\Александр Александров