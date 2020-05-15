В Одессе возле «Привоза» начинается капремонт Новощепного ряда

В Одессе начались подготовительные работы к масштабному капремонту улицы Новощепной ряд.

Как сообщает официальный сайт города, перекрыты въезды на Новощепной ряд, со стороны улицы Преображенской установлено металлическое ограждение, там же обустроено бытовое помещение для рабочих. Со стороны улицы Екатерининской въезд перекрыт бетонными блоками. Въезд на Новощепной ряд со стороны ул. Водопроводной пока остаётся открытым.

Специалисты КП «Одесгорэлектротранс» готовят дополнительный выезд из трамвайного депо №1 на улицу Водопроводную.

Также начаты работы по резке старых трамвайных путей для их последующего демонтажа. Выезд трамваев из депо №1 пока осуществляется по старым путям через Новощепной ряд.

Проектом капремонта предусмотрены полная замена автомобильной проезжей части с укладкой новых подземных коммуникаций, новой основы проезжей части с гидроизоляцией и системой водоотведения на площади 8 500 кв. метров; укладка новых трамвайных путей общей длиной 980 метров. Из них 610 метров — на железобетонных шпалах железнодорожного типа на прямолинейных участках, 370 м — на деревянных шпалах на криволинейных участках, местах стрелок и пересечений. Также будут заменены 6 стрелок и одно глухое пересечение в местах выездов и заездов в депо. Трамвайные пути будут уложены на выделенном полотне, отдельно от автомобильной проезжей части, снабжены гидроизоляцией и системой водоотведения. Будут установлены новые опоры контактной сети.

Будут также благоустроены тротуары, установлены новые остановочные комплексы с тактильной плиткой для удобства людей с ограниченными возможностями, обустроены площадки под мусорные контейнеры.

Отмечается, что все работы разбиты на два этапа: с 12 мая 2020 года по 12 января 2021 года (закрытие части улицы на участке от ул. Преображенской до ул. Водопроводной) и с 12 января по 12 июля 2021 года (закрытие части улицы на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная» — перекрёсток ул. Новощепной ряд и ул. Водопроводной).

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