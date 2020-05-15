Зеленский прислушался к Порошенко и продлил запрет на «Одноклассники» и «Вконтакте»

Президент Владимир Зеленский 14 мая подписал указ о продлении действия санкций в отношении российских интернет-сервисов, в частности, соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники», службы mail.ru, «Яндекс» и других.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Впервые запрет ввёл экс-президент Пётр Порошенко в 2017 году, после этого он регулярно продлевался. Незадолго до принятия Указа Порошенко призвал Владимира Зеленского созвать заседание СНБО по пролонгации запрета российских социальных сетей и каналов в Украине.

У себя в Facebook Порошенко написал: «Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине».

Зеленский выполнил требование Порошенко.

Ранее запрет российских сервисов 248-ю голосами поддержала Верховная Рада — члены «Слуги народа», «Голоса» и «Европейской солидарности» Порошенко.

Две последние фракции поддержали постановление единогласно (как и одесский «порошенковец» Алексей Гончаренко). Мнение «Слуг народа» разделились. Так, среди одесских «слуг» поддержали требование продлить запрет четверо (Игорь Васильковский, Юлия Диденко, Сергей Колебошин и Иван Шинкаренко). Столько же (Александр Горенюк, Олег Колев, Андрей Костин и Степан Чернявский) не голосовали или воздержались. Нардепы Артём Дмитрук, Алексей Леонов и Александр Ткаченко при голосовании в зале отсутствовали.

Против голосовал также нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик, а Татьяны Плачковой при голосовании не было в зале.

Нардепы от группы «За будущее» Урбанский и Киссе в зале были, но голосовать не стали.

Как сообщала Одесса News, в январе 2020 года на сайте Президента Украины была зарегистрирована электронная петиция с просьбой восстановить работу всех интернет-ресурсов российских компаний.