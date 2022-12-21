Одесситка виртуально продавала товары, которых покупатели не дождались

В Одессе полицейские разоблачили женщину в мошенничестве по реализации несуществующего товара на волонтёрском интернет-канале.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, 43-летняя горожанка пообещала продать два прибора ночного видения и восемь радиостанций жителю Днепра, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства.

«Потерпевший уплатил злоумышленнице более пятидесяти тысяч гривен за товар, но та исчезла. Не дождавшись обещанного, 32-летний мужчина, который с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны занимается волонтёрской деятельностью и хотел передать технические приборы на передовую, обратился в полицию», — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что одесситка, зарегистрировавшись на одной из волонтёрских социальных платформ, нашла объявление о покупке соответствующих приборов. Через мобильный мессенджер, используя псевдоним, злоумышленница связалась с потенциальным покупателем и в частной переписке сообщила ему о наличии и готовности к продаже товара.

Введённый в заблуждение мужчина перечислил на указанный женщиной банковский счёт средства, которые она быстро обналичила и потратила на личные нужды.

В ходе следствия полицейские изъяли цифровые носители, подтверждающие причастность гражданки к противоправной деятельности. Фигурантка признала вину и уже начала возмещать потерпевшему нанесённый ущерб.

«При наличии достаточных доказательств, собранных правоохранителями, следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы сообщили женщине о подозрении в завладении чужим имуществом путём обмана, то есть мошенничестве, с использованием электронно-вычислительной техники. За это правонарушение действующим законодательством предусмотрено наказание от трёх до восьми лет лишения свободы», – рассказал следователь полиции №4 Одесского районного управления полиции №1 Александр Гончаров.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года полицейские сообщили о подозрении жителю Одессы в мошенничестве, совершённом в больших размерах — более 400 тысяч гривен.

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