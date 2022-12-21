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Кто в Одессе 22 декабря останется без воды

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22 декабря будет прекращена подача воды некоторым потребителям в Одессе.

Об этом сообщает филиал Инфоксводоканал.

Компания информирует, что в этот день с 09:00 до 22:00 не будет воды по таким адресам:

  • Люстдорфская дорога, 240-262
  • Архитекторская, 12-24
  • Ильфа и Петрова, 41-65
  • Академика Королёва, 63-85/3, 96-122
  • Академика Вильямса, 9-а, 47-87.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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