Кому в Одессе 15-17 октября отключат свет

В выходные дни 15-17 октября в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, 15 октября будет прекращено по таким адресам:

1-й переулок Нефтяников — 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 — С 09:00 по 19:00

2-й Куликовский переулок — 4А, 4в, 6, 7 — С 08:30 по 16:00

2-й переулок Нефтяников — 1, 2, 3, 4, 5 — С 09:00 по 19:00

3-й переулок Нефтяников — 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 — С 09:00 по 19:00

36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 — С 09:00 по 19:00

37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги — 1, 2, 3, 3/В, 3а, 3г, 4, 6а, 5, 6, 8, 10 — С 09:00 по 19:00

43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги — 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 8а, 12а, 14а — С 09:00 по 19:00

44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18а, 43а, 35/1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51 — С 09:00 по 19:00

Альпинистов улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 — С 09:00 по 19:00

Балковская улица — 1, 3/1, 7, 7А, 9, 31 — С 09:00 по 18:00

Битумная улица — 2, 21а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/2, 10 — С 09:00 по 19:00

Большая Арнаутская улица — 52 — С 09:00 по 19:00

Гагарина проспект — 2 — С 08:00 по 17:00

Газовая улица — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 — С 09:00 по 19:00

Гераневая улица — 2 — С 08:00 по 20:00

Героев-Пограничников улица — 4 — С 08:00 по 20:00

Гладкова улица — 1, 49в, 2, 3, 3А, 3б, 4, 4А, 5, 5а, 6, 7, 7в, 9, 10, 10а, 11, 2а, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 27, 31, 33, 33/1, 33а, 35, 43а, 11а — С 09:00 по 19:00

Екатерининская улица — 84/86, 85, 87, 89, 91, 93 — С 09:00 по 19:00

Луцкая улица — 59, 59а, 61, 61а, 63 — С 09:00 по 19:00

Малая Арнаутская улица — 73 — С 09:00 по 19:00

Ольгиевский спуск — 8А — С 09:00 по 18:00

Пантелеймоновская улица — 76 — С 09:00 по 19:00

Путевая улица — 22, 49б, 24а, 26, 28, 30, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 24, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 37А — С 09:00 по 18:00

Ракетная улица — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 — С 09:00 по 19:00

Республиканская улица — 1, 2, 3, 7, 1ж, 8, 1а, 2Б, 1б, 3а, 1в, 7б, 2а — С 09:00 по 19:00

Скидановская улица — 3, 5, 7, 7-11 — С 09:00 по 18:00

Шефская улица — 8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — С 09:00 по 18:00.

В субботу, 16 октября, света не будет в домах по улицам:

Александровский проспект, 3, 4, 5, 6, 11,с 09:00 по 19:00

Жуковского улица, 30, 32, 34, 36, с 09:00 по 19:00.

В воскресенье, 17 октября, без электроэнергии останутся жители домов на таких улицах:

Южная-Авангард улица, 19/1, с 09:00 по 19:00

Тираспольское шоссе, 2, 4, 4А, 6, 8, с 09:00 по 20:00

Южная улица, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 34, с 09:00 по 19:00.

Одесса News рассказала, как ДТЭК «Одесские электросети» устанавливает на линиях специальные кожухи для защиты птиц от поражения током. Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod