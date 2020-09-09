Кто в Одессе 10 сентября останется без света

10 сентября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Александра Невского: 43/2, 45, 47, 47/1, 49, 57, 70Е
|9:00
10 сентября
|20:00
10 сентября
|Заплан.
|Александра Невского: 53
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Амбулаторный переулок: 2, 4, 5, 6, 6а, 6Б, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11/1, 11/2, 11/А, 13, 17
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария
|Амундсена: 1А, 2, 2/1, 2/2, 2а, 4, 8, 8/1, 8а
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария
|Бабеля: 38
|9:00
10 сентября
|18:00
10 сентября
|Заплан.
|Бадаева: 4
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Байдукова: 1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария
|Балковская: 1, 7, 7А, 9
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Белякова переулок: 1, 2, 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2А, 2/10, 4, 21, 22
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария
|Бессарабская: 1, 2, 3, 5
|9:00
10 сентября
|18:00
10 сентября
|Заплан.
|Богатского Академика: 55
|9:00
10 сентября
|20:00
10 сентября
|Заплан.
|Боженко: 1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Ветрогонова: 32, 32а, 34, 35, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 44
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Вильямса Академика: 65, 67, 71, 71А, 73, 75
|9:00
10 сентября
|20:00
10 сентября
|Заплан.
|Винниченко Владимира: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
|23:00
9 сентября
|4:00
10 сентября
|Заплан.
|Винниченко Владимира: 5, 6, 7, 9, 9а, 9б, 10, 11, 13
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Военный спуск: 1/3
|9:00
10 сентября
|18:00
10 сентября
|Заплан.
|Воробьёва Академика: 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48А
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Гагарина проспект: 6А, 8А
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Гарина: 24, 26, 27, 29, 29а, 29б, 31, 33А, 33б, 35, 35А, 37, 37а, 39, 41а, 41Б
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 24
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Гоголя: 1/3, 7
|9:00
10 сентября
|18:00
10 сентября
|Заплан.
|Гордиенко Яши: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а
|23:00
9 сентября
|4:00
10 сентября
|Заплан.
|Дальневосточная: 20, 21, 21а, 22, 22а, 22А1, 23, 23/а, 23А, 23б, 25, 26, 27, 27б, 28, 29, 29А, 30, 30а, 31, 31б, 32, 33а, 33б, 34, 35, 35Б, 36, 37, 37-а, 38, 39, 40, 40а, 41, 41а, 41в, 42, 43, 44, 46, 47а, 47б, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 60а, 60Б
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Дальницкая: 52
|9:00
10 сентября
|18:00
10 сентября
|Заплан.
|Дача Ковалевского: 1, 1б, 2, 2/3, 2/14, 3
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария
|Демянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 114-1, 128, 130, 151-1, 157, 159
|22:00
9 сентября
|6:00
10 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Змиенко Всеволода переулок: 1, 2, 2-а, 2б, 3, 3а, 4, 4/1а, 6, 7, 22
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария
|Золотой берег: 1, 1-А, 2, 4, 4А, 4Б, 5, 5-А, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9/10, 9/14, 9А5, 10, 10а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 21Б, 22, 24/26, 25, 25А, 28, 29, 30, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8, 30Б, 30/10, 30/11, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 96
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария
|Ильфа и Петрова: 47, 53
|9:00
10 сентября
|20:00
10 сентября
|Заплан.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Королёва Академика: 63, 96, 98, 98/1, 98/2
|9:00
10 сентября
|20:00
10 сентября
|Заплан.
|Краснослободская: 50-1, 52, 52-4, 52-10
|23:00
9 сентября
|4:00
10 сентября
|Заплан.
|Краснослободской переулок: 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9-1, 11, 12, 13, 14
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Краснослободская: 2, 2А, 3-5, 4, 6, 8, 10, 10-2, 12, 14, 14Б, 16, 21, 23, 44-3
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Крылова: 20, 20-1, 22, 22-1, 22-а, 22а, 23, 24, 24А, 24Б, 24в, 25, 25а, 25а1, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 32-б, 34, 36, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 52А
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Леваневского: 3/2, 5, 7, 7-9, 7А, 11
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария
|Леваневского переулок: 1, 2, 2а, 3/1, 11
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20
|23:00
9 сентября
|4:00
10 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 21, 21а, 21б, 23, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 26, 27, 29а, 29б, 30, 31, 32, 32а, 33а, 33б, 34, 35, 36а, 36б, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41, 42, 42а, 44, 45, 45б, 47а, 47б, 48а, 48б, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 53в, 54, 54б, 55, 56, 56а, 56б, 56в, 58а, 58б
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 121, 121а, 123, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 119, 123
|9:00
10 сентября
|20:00
10 сентября
|Заплан.
|Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11
|23:00
9 сентября
|4:00
10 сентября
|Заплан.
|Манежная: 2
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б
|23:00
9 сентября
|4:00
10 сентября
|Заплан.
|Мациевского: 41, 41а, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60а
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Мечникова: 22, 24, 26, 28, 30
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Митракова переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 13
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Мичманский переулок 2: 2
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария
|Молодёжи площадь: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21
|23:00
9 сентября
|4:00
10 сентября
|Заплан.
|Молодёжи площадь: 3, 4, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17а, 22
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Наличный 7-й переулок: 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 8, 8Б, 10, 10А
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Нерубайская: 29, 32, 34, 34А, 36, 36А, 40, 42, 42а
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Никитина: 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 11
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Ольгиевская: 2
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Ольгиевский спуск: 2, 3, 5, 7, 8А, 9, 10
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Паустовского: 3, 5, 7, 9, 12б, 13, 15, 17, 19, 21, 21гар, 23, 23гар, 25, 27, 27-1, 27А
|22:00
9 сентября
|6:00
10 сентября
|Заплан.
|Песчаный: 1, 2, 3, 4
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Петровского: 7
|9:00
10 сентября
|18:00
10 сентября
|Заплан.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Приморская: 20, 23, 25
|9:00
10 сентября
|18:00
10 сентября
|Заплан.
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Рыбачья: 1, 3, 3/1
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария
|Салтыкова-Щедрина: 4, 6
|23:00
9 сентября
|4:00
10 сентября
|Заплан.
|Салтыкова-Щедрина: 1, 3, 5, 5б
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Семинарская: 1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Скидановская улица: 3, 5, 7
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Слободская: 27, 29, 33
|23:00
9 сентября
|4:00
10 сентября
|Заплан.
|Слободская: 30, 30а, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 60, 62, 62Б, 64, 65, 65а, 66, 68
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Старопортофранковская: 12, 21
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Столбовая: 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Суперфосфатная: 1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Тираспольское шоссе: 21, 23, 25А, 27, 29, 31
|9:00
10 сентября
|18:00
10 сентября
|Заплан.
|Узкий переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5б, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 14, 14Г
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария
|Училищная: 2, 4, 6
|23:00
9 сентября
|4:00
10 сентября
|Заплан.
|Февральская: 3, 5
|9:00
10 сентября
|18:00
10 сентября
|Заплан.
|Фестивальный: 1А, 2, 3, 4, 11, 12
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария
|Фонтанская дорога: 114, 118, 165, 165/7, 173, 173/2
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария
|Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б
|23:00
9 сентября
|4:00
10 сентября
|Заплан.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Ширшова: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 19Б, 21, 23
|8:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Шишкина: 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 52, 52/1, 52/2
|9:00
10 сентября
|20:00
10 сентября
|Заплан.
|Школьная: 5а
|22:00
9 сентября
|6:00
10 сентября
|Заплан.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
|9:00
10 сентября
|17:00
10 сентября
|Заплан.
|Яхненко Семёна: 1, 2/3, 2/3/а, 2/3/б, 2/3/в, 2/3/г, 2/11, 2/11а, 2/11б, 2/11в, 2/12, 2/12а, 2/14, 2/14а, 2/15, 2/18, 2/18А, 2/18Б, 2/19/а, 2/19/б, 2/19/в, 2/19/г, 2/19/д, 2/19/е
|2:00
10 сентября
|5:00
10 сентября
|Авария