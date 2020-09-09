В порту «Южный» нашли более 100 кг кокаина в контейнере с бананами

По оперативной информации пограничников в Морском торговом порту «Южный» правоохранители обнаружили скрытое от таможенного контроля наркотическое средство, контрабандно перемещённое в Украину.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, наркотическим средством оказалось около 112 килограммов кокаина стоимостью на «чёрном рынке» 17 млн ​​долларов США.

«Наркотик прибыл из Республики Эквадор в контейнере с бананами, расфасованный в 100 брикетах, большинство из которых имеют свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определённому наркосиндикату», — говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению, привлечению их к уголовной ответственности и предупреждение совершения новых преступлений.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года в Черноморском морском порту пограничники обнаружили 45-футовый контейнер, доверху заполненный сигаретами, спрятанными за упаковками с чаем.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Одесской области