В Черноморском морпорту пограничники нашли вместо чая сигареты

В Черноморском морском порту пограничники обнаружили 45-футовый контейнер, доверху заполненный сигаретами, спрятанными за упаковками с чаем.

Об этом сообщает Госпогранслужба, продолжающая эффективно противодействовать незаконному перемещению табачных изделий через государственную границу Украины.

По информации оперативных подразделений ведомства, пограничники Южного регионального управления совместно с сотрудниками таможни в рамках работы группы портового контроля CCP (Container Control Programme) и при силовой поддержке пограничного спецподразделения «ДОЗОР» блокировали попытку незаконно перемещения из Грузии на территорию Украины крупной партии сигарет.



Отмечается, что в Черноморский морской порт на теплоходе из Грузии прибыло транспортное средство с контейнером, который вызвал у оперативников заинтересованность. В ходе углублённого досмотра, за грузом грузинского чая пограничники обнаружили большое количество ящиков с сигаретами сомнительного производства.

Продолжаются проверочные мероприятия с целью принятия правового решения в отношении субъектов внешнеэкономической деятельности.

В общей сложности, пограничники достали 1 185 ящиков незадекларированных сигарет иностранного происхождения. Предварительная сумма оценки контрабандного курева составила около 23-х миллионов гривен.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года в Черноморском морском порту задержан гражданин Узбекистана, у которого в автомобиле пограничники нашли тайник с оптико-электронными приборами.

Фото и видео: Госпогранслужба