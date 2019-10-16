Морские пограничники переоборудуют президентскую яхту в учебное судно

Корабль морской охраны BG01 «Крым», большую часть своей жизни прослуживший в качестве президентской (правительственной) яхты, переоборудуют в учебное судно.

Как сообщает Думская со ссылкой на региональное управление Морской охраны ГПСУ, его передадут учебному центру ведомства.

«Курсанты смогут проходить на нём настоящую морскую практику. Благодаря этому вырастет уровень практических навыков и готовности будущих специалистов», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что корабль морской охраны (пограничный сторожевой корабль специальной службы) BG 01 «Крым» проекта 1360 (шифр «Чайка») был построен на судостроительном объединении «Алмаз» в Ленинграде. Его спустили на воду 16 августа 1978 года.

Всего было построено два корабля этого проекта (второй, «Кавказ», сейчас принадлежит Российской Федерации). Они представляли собой правительственные яхты. Их основным предназначением была перевозка генеральных секретарей и членов политбюро ЦК КПСС во время их пребывания на государственных дачах в Ялте и Сочи.

В 1992 году корабль был передан пограничной службе Украины. Состоял в Ялтинском отряде морской охраны и использовался для выполнения специальных задач по охране президента Украины и других высших должностных лиц страны. 2 марта 2014 года был передислоцирован в Одессу и включён в состав Одесского отряда Морской охраны ГПСУ.

Полное водоизмещение корабля — 256 тонн; длина корпуса — 45,3 м; ширина — 8,94 м; осадка — 2,56 м; силовая установка — двухвальная, два дизеля типа М-503А, мощностью по 4000 л.с.; скорость полного хода — 28 узлов; дальность плавания — 476 миль при скорости хода 17 узлов; автономность — трое суток; пассажировместимость — 14 человек; экипаж — 32 человека.

Как сообщала Одесса News, 15 октября Украина и Франция обсуждали возможность совместного производства патрульных катеров для пограничников.