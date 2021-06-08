Пограничникам из Черноморска потребовалось 2 дня для подсчёта обнаруженной партии стиков

В Черноморском порту пограничники Одесского отряда совместно с полицейскими и таможенниками блокировали попытку незаконного перемещения через границу крупной партии стиков для нагрева табака.

Как сообщает Госпогранслужба, товар пытались вывезти из Украины в двух рефрижераторах, которые следовали в Турцию.

Обнаружено и изъято 42 тысячи стиков в грузовиках на сумму более 2,5 миллионов гривен.





В первом проходившем контроль грузовике сумма оценки изъятого товара составляла почти 1,7 миллиона гривен. Всего из тайников, которые были оснащены в днище рефрижератора грузовика, достали 28 тысяч пачек этой продукции.

Также изъят и рефрижератор, как средство незаконного перемещения груза.



Отмечается, что по накладным, которые были у водителей, в машинах должен был находиться скоропортящийся товар, однако в наличии был поливинилхлорид.

Сообщается об изъятии также двух прицепов на сумму 1, 1 млн гривен.

Как сообщала Одесса News, в январе 2019 года в пункте пропуска «Черноморский-МП» пограничники Одесского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу тремя грузовиками спрятанных стиков.

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