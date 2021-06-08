Нарушитель ночного покоя на ул. Адмирала Лазарева в Одессе задержан

Во дворе жилого дома на улице Адмирала Лазарева в Одессе полицейские задержали 36-летнего одессита, который занимался откровенным хулиганством.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, под действием водки хулиган разбушевался, а в ответ на просьбу жителей прекратить шум и не нарушать их ночной покой сначала отреагировал нецензурной бранью, затем бросил на лестничную площадку предмет, похожий на гранату.

К счастью, она оказалась безопасной для людей. Ибо в ходе осмотра специалисты-взрывотехники установили, что предмет является муляжом гранаты Ф-1 без взрывного снаряжения.

Обеспокоенные и напуганные граждане немедленно сообщили в полицию.

Своей причастности к произошедшему мужчина не отрицал, пояснив, что, мол, водка во всём виновата.

По факту хулиганства правоохранители начали уголовное производство. Продолжается следствие.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2921 года в Одесской области пограничникам пришлось усмирять пьяного 29-летнего жителя местного жителя, пытавшегося прорваться в пункт пропуска «Кучурган».

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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