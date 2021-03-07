Бандероль в Одессу не пришла: таможенники усомнились в подлинности содержимого

Киевские таможенники изъяли найденное в экспресс-отправлении ювелирное изделие — крест, украшенный 100 бриллиантами и 186 рубинами, которое следовало из английского графства Кент в Одессу под видом дешёвой подержанной бижутерии.

Об этом информирует пресс-центр Государственной таможенной службы на своей странице в Facebook.

Таможенники усомнились в том, что указанное изделие с логотипом экстравагантного бренда «Theo Fennell» действительно стоит, как было указано, 57 фунтов стерлингов (2 200 гривен по курсу) и направили его на экспертизу в Государственный геммологический центр.

Отмечается, что украшение находилось в простой коробке без опознавательных знаков, а брендовый чехол направлялся отдельным отправлением в адрес этого же получателя.

Как установили специалисты, крест был не простой бижутерией, а настоящим ювелирным изделием, которое они оценили в 4 200 английских фунтов стерлингов, то есть стоимость драгоценности аж в семьдесят три раза превышает заявленные 57 фунтов стерлингов. Только одна цепочка была украшена восемью крупными белыми бриллиантами.

Киевской таможней Гостаможслужбы составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины.



Ювелирное украшение класса «люкс» стоимостью почти 160 000 гривен изъято.



Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года в Черноморском морском порту пограничники совместно с таможенниками во время оформления теплохода «Sea Partner» на выезд в Турцию предотвратили вывоз из страны 23 кг янтаря.

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