Эксперты хотят проверить игрушки, которые передают в детдома с одесской таможни

Украинская Ассоциация Индустрии Игрушек поддерживает решение о безвозмездной передаче детских игрушек со складов таможни Черноморского рыбного порта, но просит допустить экспертов к лабораторным проверкам качества товара.

Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте Ассоциации.

«Украинская Ассоциация Индустрии Игрушек поддерживает решение Кабинета министров Украины о безвозмездной передаче более 155 тысяч детских игрушек детским домам, больницам, детям военных и семьям, нуждающимся в социальной защите. Речь идёт о 23 тоннах (155 тысячах) игрушек, находящихся на складах Новой таможни в Одессе, и от которых отказался предыдущий владелец. Общественный Союз «Украинская Ассоциация Индустрии Игрушек» обращается к Президенту Владимиру Зеленскому и в Кабинет министров с предложением допустить экспертов украинского рынка игрушек (а именно представителей Украинской Ассоциации Индустрии Игрушек) с целью лабораторных проверок качества товара», — говорится в сообщении.

Что касается качества игрушек из контейнера, то УАИИ предполагает наличие больших рисков.

«Опираясь на собственный опыт и лабораторные тесты наших специалистов, мы должны констатировать: контрафактная продукция, ввозимая в Украину, часто произведена с нарушением санитарных норм, и игрушки могут содержать токсичные вещества. Поэтому мы должны направить совместные усилия на то, чтобы дети получили в подарок игрушки, которые не нанесут вреда, мгновенного или по накопительному принципу», — отмечается в обращении.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой передать детям более 23 тонны игрушек из контейнера, который поступил в Черноморский рыбный порт в конце 2019 года, потому что «предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства».

Правительство поддержало такое предложение и анонсировало в ближайшее время проведение проверок на предмет безопасности игрушек.