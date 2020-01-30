В Одессе ликвидировали трансграничный канал торговли людьми

Совместной межведомственной группой правоохранителей в международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Одесса» разоблачено и прекращено функционирование международного канала торговли людьми.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

«В результате проведённых мероприятий в аэропорту «Одесса» была выявлена и задержана организатор канала незаконной торговли людьми — гражданка Украины, которая пыталась отправить на Кипр свою соотечественницу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Использовав сложное материальное положение жертвы, организатор предложила ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1500-3000 долларов США и взяла на себя обязательства по оформлению необходимых документов и перекрытию финансовых затрат», — говорится в сообщении.

Организатор задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Сейчас судом избрана в отношении подозреваемой мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения денежного залога в размере 600 тысяч гривен.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2019 года оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно со следственным отделом ГУ Нацполиции в АР Крым разоблачили схему вербовки граждан Украины для переправки мигрантов и наркотических веществ в страны ЕС.

Фото и видео: Госпогранслужба