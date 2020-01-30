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Водопроводная вода в Одессе безопасна для употребления

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Водопроводная вода, поставляемая потребителям Одессы с водоочистительной станции «Днестр», отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде и безопасна для употребления.

С таким официальным сообщением выступил филиал «Инфоксводоканал»,.

«Качество воды проверяется круглосуточно по более 55-ти показателям в модернизированной лаборатории «Инфоксводоканала» на оборудовании ведущих мировых производителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, безопасность воды подтверждается последними результатами анализов Одесского лабораторного центра Минздрава Украины.

Работа «Инфоксводоканала» по очистке воды проверялась европейскими экспертами международной программы TACIS и признана надёжной.

Показатели качества питьевой воды в водопроводной сети г. Одессы сост. на 30.01.2020

Найменування показників

Значення

Норматив ДСанПіН 2.2.4-171-10
1.
 Температура, градуси ˚С
 7,3
 не норм.
2.
Забарвленість, градуси
12
≤20
3.
Каламутність, мг/дм3
0,39
≤1,5
4.
рН (водневий показник), од.рН
7,55
6,5-8,5
5.
Амоній, мг/дм3
<0,1
≤0,5
6.
Нітрити, мг/дм3
<0,003
≤0,5
7.
Хлориди, мг/дм3
30,0
≤250
8.
Загальна жорсткість, ммоль/дм3
4,7
≤7,0
9.
Загальна лужність, ммоль/дм3
3,4
0,5-6,5
10. Хлор залишковий вільний, мг/дм3
0,32
0,3-0,5
11.
Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм3
0,50
0,8-1,2
12.
Окиснюваність, мг/дм3
2,64
≤5,0
13.
Сухий залишок, мг/дм3
366,0
≤1000
14.
Залізо загальне, мг/дм3
<0,1
≤0,2
15. Загальне мікробне число, КУО/см3
2
≤100
16.
Загальні коліформи, КУО/100см3
 не виявлено
відсутність
17. E.coli, КУО/100см3 не виявлено
відсутність
18.
Ентерококи, КУО/100см3
 не виявлено
відсутність

 

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