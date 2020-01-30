Водопроводная вода в Одессе безопасна для употребления

С таким официальным сообщением выступил филиал «Инфоксводоканал»,.

«Качество воды проверяется круглосуточно по более 55-ти показателям в модернизированной лаборатории «Инфоксводоканала» на оборудовании ведущих мировых производителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, безопасность воды подтверждается последними результатами анализов Одесского лабораторного центра Минздрава Украины.

Работа «Инфоксводоканала» по очистке воды проверялась европейскими экспертами международной программы TACIS и признана надёжной.

Показатели качества питьевой воды в водопроводной сети г. Одессы сост. на 30.01.2020