Водопроводная вода в Одессе безопасна для употребления

С таким официальным сообщением выступил филиал «Инфоксводоканал»,.
«Качество воды проверяется круглосуточно по более 55-ти показателям в модернизированной лаборатории «Инфоксводоканала» на оборудовании ведущих мировых производителей», — говорится в сообщении.
Кроме того, безопасность воды подтверждается последними результатами анализов Одесского лабораторного центра Минздрава Украины.
Работа «Инфоксводоканала» по очистке воды проверялась европейскими экспертами международной программы TACIS и признана надёжной.
Показатели качества питьевой воды в водопроводной сети г. Одессы сост. на 30.01.2020
|
№
|
Найменування показників
|
Значення
|
Норматив ДСанПіН 2.2.4-171-10
|
1.
|Температура, градуси ˚С
|
7,3
|не норм.
|
2.
|
Забарвленість, градуси
|
12
|
≤20
|
3.
|
Каламутність, мг/дм3
|
0,39
|
≤1,5
|
4.
|
рН (водневий показник), од.рН
|
7,55
|
6,5-8,5
|
5.
|
Амоній, мг/дм3
|
<0,1
|
≤0,5
|
6.
|
Нітрити, мг/дм3
|
<0,003
|
≤0,5
|
7.
|
Хлориди, мг/дм3
|
30,0
|
≤250
|8.
|
Загальна жорсткість, ммоль/дм3
|
4,7
|
≤7,0
|9.
|
Загальна лужність, ммоль/дм3
|
3,4
|
0,5-6,5
|10.
|Хлор залишковий вільний, мг/дм3
|
0,32
|
0,3-0,5
|11.
|
Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм3
|
0,50
|
0,8-1,2
|12.
|
Окиснюваність, мг/дм3
|
2,64
|
≤5,0
|13.
|
Сухий залишок, мг/дм3
|
366,0
|
≤1000
|14.
|
Залізо загальне, мг/дм3
|
<0,1
|
≤0,2
|15.
|Загальне мікробне число, КУО/см3
|
2
|
≤100
|16.
|
Загальні коліформи, КУО/100см3
|не виявлено
|
відсутність
|17.
|E.coli, КУО/100см3
|не виявлено
|
відсутність
|18.
|
Ентерококи, КУО/100см3
|не виявлено
|
відсутність