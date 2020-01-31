Украина стремится в ЕС, а Британия сегодня из него официально вышла

В полночь по центральноевропейскому времени (в 01 час по киевскому времени) 31 января вступило в силу Соглашение между Великобританией и Европейским союзом о Brexit.

Об этом сообщает Укринформ.

Соглашение предусматривает упорядоченный выход Британии из блока и охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот переходный период нужен для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение этого периода ЕС и Британия должны согласовать новую и справедливую сделку относительно будущего партнёрства, на основе Политической декларации, которую стороны согласовали в октябре 2019 года. Еврокомиссия примет широкие предварительные рекомендации по проведению таких переговоров до 3 февраля, после чего Совет ЕС по общим делам должен принять мандат на переговоры. После этого стороны могут формально начать переговорный процесс.

Переходный период может быть продлён всего один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.

Как сообщала Одесса News, Британский монетный двор отпечатал специальную монету в 50 пенсов, посвящённую выходу страны из ЕС с надписью: «Мир, процветание и дружба со всеми народами» и поставлена дата «Brexit — 31 января 2020 года».