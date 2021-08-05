Украина получит от Британии два корабля секонд-хенд класса Sandown

Королевский военно-морской флот Великобритании передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown — «Ramsey» и «Blyth».

Об этом передаёт Одесса News со ссылкой на пресс-службу Королевского ВМФ Британии.

«После завершения дальнейших работ над двумя судами они будут переданы ВМС Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что противоминные корабли Ramsey и Blyth завершили свою службу в рядах британского флота. Оба корабля отработали обширную службу: на протяжении 21 года и 175 тысяч миль для Ramsey, 185 тысяч миль за 20 лет для Blyth, поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя задачи НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря.

Моряки обоих кораблей провели торжественное прощание со своим вторым домом, капитаны которых сказали, что «команды безмерно гордятся тем, чего эти корабли достигли за свою жизнь».

Как сообщала Одесса News, научно-исследовательский ледокол James Clark Ross, решение о покупке которого у Великобритании принял Кабинет министров Украины, в сентябре прибудет в Одесский порт.

Фото: royalnavy.mod.uk

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.