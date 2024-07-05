Сунак признал поражение на выборах в Великобритании: кто станет новым премьером

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что принимает на себя ответственность за катастрофическое поражение Консервативной партии на выборах.

Об этом 5 июля сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на BBC.

«Сегодня вечером британский народ вынес отрезвляющий вердикт, из этого нужно извлечь урок… и я беру на себя ответственность за поражение», – сказал Сунак.

Кир Стармер привёл Лейбористскую партию к убедительной победе и сменит Сунака на посту премьер-министра Великобритании, пишет BBC.

Ожидается, что после объявления почти всех результатов лейбористы сформируют следующее правительство с большинством в 166 голосов. Выступая в центре Лондона, Стармер сказал, что «перемены начинаются сейчас». По его словам, страна «просыпается и видит солнечный свет надежды».

Консерваторы готовятся к худшему результату в своей истории. Они потеряли более 170 мест в парламенте и, по прогнозам, останутся всего со 136 депутатами, отмечает BBC.

Для справки. Сунак объявил досрочные выборы в парламент 22 июня и попросил короля Чарльза III распустить парламент. «Сейчас для Британии настал момент выбрать своё будущее. Чтобы решить, хотим мы развивать достигнутый прогресс или рискнуть вернуться к исходной точке без какого-либо плана и уверенности», – заявил премьер.

Стармер заявил тогда, что это «момент, которого ждала страна». Он пообещал, что лейбористы «будут ставить страну на первое место, а партию – на второе».

Предыдущие выборы в стране прошли в 2019 году, победу на них одержала Консервативная партия. С тех пор она пережила ряд внутренних кризисов, из-за чего пост премьера перешёл от Бориса Джонсона к Лиз Трасс, а затем к Сунаку, который возглавил страну в октябре 2022 года.

Консервативная партия находится у власти в Великобритании с 2010 года. При этом после назначения Сунака главой правительства выяснилось, что 38% британцев считают, что Стармер был бы «наилучшим премьер-министром» (Сунака в опросе поддержали 29% респондентов).

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