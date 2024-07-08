Теннисистка из Одессы Элина Свитолина вышла в 4-й круг Уимблдонского турнира

Одесская теннисистка Элина Свитолина (21 WTA), вторая ракетка Украины, сыграет в четвёртом круге турнира Wimbledon в Великобритании.

Об этом сообщает издание XSPORT.

В третьем раунде Элина в двух сетах обыграла десятую ракетку мира Онс Жабер (Тунис) Поединок завершился со счётом 1:6, 6:7 (4:7).

В 4-м раунде травяного мейджора Свитолина встретится с китаянкой Ван Синьюй (42 WTA).

Свитолина поделилась эмоциями от победы над Онс Жабер, сказав, что «это был очень трудный второй сет, я пыталась держать концентрацию. Я рада, что удалось выиграть этот невероятный тай-брейк и одержать победу. Нелегко играть против таких чемпионок как Жабер. Для меня важно фокусироваться на каждом розыгрыше, я довольна собой и тем, как удавалось играть».

Также Элина рассказала о поддержке своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса (33 ATP).

«Гаэль поддерживает меня, и это просто потрясающе – когда он рядом. Он всегда со мной. Это нечто особенное», — сказала Свитолина.

Онс Жабер, комментируя своё поражение, сказала: «Мне кажется, Элина показала отличную игру. Я не видела других её матчей, но мне показалось, что это был очень сильный её матч, и моя команда в нашем разговоре это тоже подтвердила. У меня было много положительных моментов сегодня, потому что, хотя я чувствую, что в общем сыграла не самым лучшим образом, я пыталась вернуться во втором сете, и у меня был шанс. Таков теннис. Я надеюсь, что смогу извлечь уроки из этого матча и стать сильнее во второй половине сезона».

Одесса News информировала, что во втором круге одиночного разряда теннисного турнира из серии Большого шлема Wimbledon в Лондоне (Великобритания) одесская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) победила немку Юли Нимайер со счётом 6:3, 6:4.

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