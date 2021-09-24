«Черноморец» вышел в 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Футболисты одесского «Черноморца» победили в четверг в Ивано-франковске местную команду «Прикарпатье» (4:1) в 1/16 финала Кубка Украины.

Об этом сообщает ФК»Черноморец».

Отмечается, что футболисты «Прикарпатья» были активнее в начальной атаке. Несколько раз успешно вступал в игру наш Варакута.

«Но уже с 5 минуты всё изменилось. Пошли опасные моменты у ворот Новака (Бугай, Тлумак). Вскоре и гол подоспел. Блестящий мяч забил Брагару! Тонкая передача Скорко, и дриблинг Максима завершился точным ударом с 9 метров — 1:0», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Подчёркивается, что через шесть минут добился успеха Бугай, совершивший индивидуальный проход в штрафную площадку «Прикарпатья» и протолкнувший мяч мимо Новака — 2:0.

Далее игра перешла в более спокойное русло. Хозяева атаковали, но без особого энтузиазма и успеха.

В начале второго тайма «Черноморец» забил в третий раз благодаря отличным индивидуальным действиям Исаенко, и на этом интрига поединка фактически себя исчерпала — 3:0.

«Некоторое оживление в игру внёс гол Кузьмина (мяч оказался в наших воротах из-за коварного рикошета) — 3:1. «Прикарпатье» активизировалось в нападении. На 71 минуте Долгов подстраховал Варакуту на линии ворот и спас «моряков» от гола. На 74-й Волошинович со штрафного попал в штангу. Наш голкипер взял мяч после удара Сондея с близкого расстояния на 79-й. Окончательный результат матча установили Брагару (ассистент) и Бугай (автор дубля) — 4:1», — резюмируется в сообщении.

Таким образом, убедительная выездная победа выводит «Черноморец» в 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины. Жеребьевка состоится сегодня, в пятницу.

В 1/8 финала Кубка к 11-ти победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пятеро представителей Украины в еврокубках-2021/2022 — киевское «Динамо», донецкий «Шахтёр», луганская «Заря», ковалевский «Колос» и полтавская «Ворскла». Базовый день проведения матчей — 27 октября.

Одесса News сообщала о перипетиях матча донецкого «Шахтёра» с одесским «Черноморцем» в августе 2021 года.

Фото: ФК»Прикарпатье»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.