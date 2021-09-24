13 спасателей понадобилось для тушения пожара в частном секторе Одессы

В частном жилом секторе Одессы вечером 23 сентября было ликвидировано возгорание надворной пристройки по улице Леваневского.

Чтобы пламя не перекинулось на соседние дома, понадобилась помощь и сноровка 13 спасателей, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, когда пожарно-спасательное подразделение приехало по месту вызова, было обнаружено возгорание открытым пламенем деревянной наружной пристройки. Спасатели ликвидировали пожар за полчаса, однако к этому времени пламя сожрало крышу, повредило стены пристройки, распространилось на другие здания этого домохозяйства.

«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Причина пожара пока не установлена.

Как сообщала Одесса News, 22 сентября случились пожары на улицах Дюковской и Ветеранов труда в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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