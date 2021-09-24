13 спасателей понадобилось для тушения пожара в частном секторе Одессы

В частном жилом секторе Одессы вечером 23 сентября было ликвидировано возгорание надворной пристройки по улице Леваневского.
Чтобы пламя не перекинулось на соседние дома, понадобилась помощь и сноровка 13 спасателей, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Отмечается, когда пожарно-спасательное подразделение приехало по месту вызова, было обнаружено возгорание открытым пламенем деревянной наружной пристройки. Спасатели ликвидировали пожар за полчаса, однако к этому времени пламя сожрало крышу, повредило стены пристройки, распространилось на другие здания этого домохозяйства.
«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Причина пожара пока не установлена.
Как сообщала Одесса News, 22 сентября случились пожары на улицах Дюковской и Ветеранов труда в Одессе.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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