В Одесской области горят пшеничные поля и сельские магазины

Спасателям Одесской области довелось в последние дни ликвидировать пожар в сельском магазине и на сельскохозяйственных полях.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, 12 июля в 13 часов 28 минут в службу спасения «101» поступило сообщение, что за пределами села Новокальчево Березовского района произошло возгорание поля с пшеницей. Преодолев расстояние в 19 километров, спасатели немедленно приступили к ликвидации пожара.



Отмечается, что техникой ООО «Агро-2000» была проведена вспашка минерализованной полосы с целью недопущения дальнейшего распространения огня.

Спасатели совместно с работниками фермерского хозяйства пожар ликвидировали в 14 часов 15 минут на общей площади 7 га.

«В результате пожара уничтожено 2 га и повреждено 5 га пшеницы на корню. Не допущено распространение огня на всю площадь хлебного поля, составляющего 170 га. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Вероятной причиной пожара считается удар молнии.

В этот же день около 8 утра в селе Исаево Березовского района по улице Школьной загорелся магазин.

По прибытию к месту вызова спасатели обнаружили возгорание в магазине на площади около 80 кв. м.

В результате пожара повреждена обшивка стен, потолок, оборудование, продовольственные и непродовольственные товары.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — сообщают спасатели.

Как сообщала Одесса News, ночью 12 июля загорелся склад, что в переулке 8 Марта в Одессе.

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