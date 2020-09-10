В Одессе горели кафе «Али Баба» и 10-этажка на Михайловской

9 сентября вечером Служба спасения «101» в Одессе приняла сообщения о возгорании на пляже Ланжерон кафе «Али Баба» и квартиры в 10-этажном здании на улице Михайловской.

Как информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, пожар в кафе начался около 9 часов вечера. Прибывшие на место вызова спасатели установили возгорание деревянных конструкций, деревьев и мусора на открытой территории. Полчаса понадобилось 19 работникам ГСЧС, чтобы справиться с пожаром, охватившем площадь в 100 квадратных метров.

В этот же день ранее — в 17.16 — спасатели выехали в Малиновский район на улицу Михайловскую, к 10-ти этажному жилому дому №46а, на 7-м этаже которого загорелся балкон.

Пожар был ликвидирован в 17:41 на общей площади 5 квадратных метров силами 28 человек личного состава ГУ ГСЧС.

В обоих происшествиях погибших и пострадавших не было. Ущерб устанавливается.

Как сообщала Одесса News, 4 сентября 2020 года в г.Вилково Одесской области на ул. Солнечная горел бывший завод прессовых узлов.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области