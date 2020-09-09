В Одессе будут снимать новую украинскую комедию «Поцелуй на миллион»

В Украине стартовали съёмки новой романтической комедии режиссёра Дмитрия Авдеева «Поцелуй на миллион».

Как сообщает Укринформ, фильм будет сниматься в Одессе, а также в Харькове, Киеве, Каменец-Подольском и Львове.

«Главные роли в фильме сыграют молодые украинские актёры: звезда телесериала «Школа» Елизавета Василенко, актёры Влад Демиденко и Владислав Гончаров.

«Сейчас непростое время — мы постоянно слышим негативные новости и мало кто говорит о чём-то хорошем. Поэтому хочется снять настоящую украинскую комедию, чтобы люди приходили в кинотеатры, расслаблялись, веселились и смеялись не только на американских фильмах, но и на своих», — рассказал режиссёр Авдеев.

Отмечается, что «Поцелуй на миллион» — это романтическая лента с элементами роуд-муви об украинской молодёжи, которая отправляется в путешествие по всей стране в поисках приключений, себя и своей любви.

По словам режиссёра, пандемия очень нехорошо повлияла на киноиндустрию, но он надеется, что такие проекты, как «Поцелуй», всё же будут двигаться и двигать кинопроизводство дальше.

Актёры практически на сто процентов будут одеты в одежду украинских дизайнеров – к фильму привлечены Ксения Шнайдер, Елена Буренина, Syndicate.

«Как вы можете сейчас видеть, на мне только украинские бренды. Это идея наших продюсеров и режиссёра, таким образом они хотят подчеркнуть, что в Украине есть своё и качественное. Надо поддерживать наших. Я думаю, что это очень круто», — рассказал актёр Влад Демиденко.

По сюжету картины, молодой авантюрист Дэн в компании двух друзей гонится за «звёздной» внучкой миллиардера, которая путешествует по Украине. Герой должен покорить сердце девушки и получить миллион приданого. На пути парня становятся продюсеры звезды, непредвиденные обстоятельства, его друзья и собственные чувства.

В проекте принимают участие певица Даша Астафьева и сильнейший человек мира Василий Вирастюк.

Премьера киноленты планируется на день влюбленных — 14 февраля 2021 года.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года в Одессе начались съёмки полнометражного художественного фильма «Теперь я турок, не казак».