С 9 июля в Одесском музее западного и восточного искусства будут показывать кино

С 9 июля в Одесском музее западного и восточного искусства начинается серия кинопоказов короткометражных фильмов украинских авторов.

Фильмы, которые будут демонстрироваться каждую субботу, будут самыми разными, всевозможных жанров и стилей. Но первый показ особенный, потому что посвящён теме войны в Украине, а также некоторым историческим аспектам и параллелям.

9 июля будут представлены семь фильмов, пять из которых рассказывают о современной войне, а два — исторических. Эти киноработы о людях, которым выпала трагическая судьба жить в трудную эпоху перемен. Это о нас с вами:

«На своей земле» – режиссёр Александр Кириенко

«Кружево» — режиссёр Лидия Гужва

«Танец Бабочки» — режиссёр Мария Феленко

«Монстр. За мгновение до вечности» — режиссёр Кадим Тарасов

«Мужчина» — режиссёр Оксана Артеменко

«Слово» — режиссёр Игорь Висневский

«Ковёр» — режиссёр Наталья Киселёва.

После завершения сеанса предполагается обсуждение увиденного.

Первый показ — свободный вход.

Далее — по субботам, билет — 100 грн.

Начало в 18:00.

Адрес: Греческая, 16 (через музейные ворота).

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