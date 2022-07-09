С 9 июля в Одесском музее западного и восточного искусства будут показывать кино

С 9 июля в Одесском музее западного и восточного искусства начинается серия кинопоказов короткометражных фильмов украинских авторов.
Фильмы, которые будут демонстрироваться каждую субботу, будут самыми разными, всевозможных жанров и стилей. Но первый показ особенный, потому что посвящён теме войны в Украине, а также некоторым историческим аспектам и параллелям.
9 июля будут представлены семь фильмов, пять из которых рассказывают о современной войне, а два — исторических. Эти киноработы о людях, которым выпала трагическая судьба жить в трудную эпоху перемен. Это о нас с вами:
- «На своей земле» – режиссёр Александр Кириенко
- «Кружево» — режиссёр Лидия Гужва
- «Танец Бабочки» — режиссёр Мария Феленко
- «Монстр. За мгновение до вечности» — режиссёр Кадим Тарасов
- «Мужчина» — режиссёр Оксана Артеменко
- «Слово» — режиссёр Игорь Висневский
- «Ковёр» — режиссёр Наталья Киселёва.
После завершения сеанса предполагается обсуждение увиденного.
Первый показ — свободный вход.
Далее — по субботам, билет — 100 грн.
Начало в 18:00.
Адрес: Греческая, 16 (через музейные ворота).
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