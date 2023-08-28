3 сентября приходите во двор Центра UNION послушать, как звучат песни старой Одессы

3 сентября приходите с друзьями во двор Международного культурного центра UNION и почувствуйте, как звучат песни старой Одессы.

Вечер будет лирическим и душевным, с любовью к городу. Вы услышите незабываемые одесские песни, которые поёт весь мир. Многие мелодии, рождённые в причерноморском городе, врезались в память нескольких поколений. А какие интересные истории, какие человеческие судьбы стоят буквально за каждой из этих песен!

Вы услышите премьеру легендарной песни «У Чёрного моря» на украинском языке.

Песни прозвучат в исполнении Jazz Inside – это музыкальный кавер-проект. Более 20 лет исполняет песни и мелодии почти всех стран. Jazz Inside играет джаз, фанк, латиноамериканскую музыку, рок, танцевальные хиты 80-х-90-х, 2000-х, и конечно, музыку нашей страны.

Бронирование столиков открыто с 11:00 до 19:00, вторник – воскресенье. Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18.00.

Адрес: ул. Троицкая, 43.

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