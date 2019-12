Британский музыкант Мэтт Эллиот выступит в Одессе

Британский культовый музыкант Мэтт Эллиотт впервые выступит в Украине, в частности, в Одессе.

Об этом сообщил Укринформ.

«Эллиотт приедет в Украину с подборкой старого качественного материала, а также новыми песнями из будущего альбома Farewell To All We Know, релиз которого ожидается в 2020 году», — сказали организаторы турне музыканта.



Эллиотт в Украине даст три концерта, на которых исполнит свои проверенные хиты и новинки. Выступления пройдут: 5 декабря — в Ивано-Франковске, 7 декабря — в Одессе, 8 декабря — в Киеве.

По словам организаторов, весь украинский тур Эллиотта на саппорте будет сопровождать Ghost cities — сольный проект музыканта Николая Лебедя, который будет импровизировать на саксофоне и с электронным звучанием в живом времени, а также представит некоторые готовые композиции.

«Мэтт каждый раз выкладывается на 100% — хоть для 30 человек в музыкальном баре, хоть для большого зала. Он также создаёт свои многослойные песни вживую, находясь на сцене соло. И за этим невероятно интересно наблюдать. Поражает, что его сценические выступления очень мало отличаются от студийных», — отмечают соорганизаторы тура.

В райдере Мэтта Эллиотта есть пункт, который он внёс в шутку: у него должны быть зелёные носки и стол для пинг-понга. Организаторы пообещали, что в одном из городов эту прихоть выполнят.



Кстати. Мэтт Эллиотт родился 10 марта 1974 года. Играл в бристольских группах Linda’s Strange Vacation и Flying Saucer Attack. Впоследствии Эллиотт запустил собственный электронный проект The Third Eye Foundation, в котором воплотил самые смелые музыкальные эксперименты. Он выпустил 11 сольных альбомов. Музыковеды высоко оценивают его альбомы «Mess We Made», «The Calm Before», «The Broken Man», «Only Myocardial Infarction Can Break Your Heart».