В НАБУ отказались от президентского подарка за арест одесского бизнесмена Альперина

Детективы НАБУ отказались от подарка, который предлагал Президент Украины Владимир Зеленский за задержание подозреваемого в контрабанде бизнесмена Вадима Альперина.

Об этом он заявил в видеообращении, записанном во время занятий спортом и опубликованном в Facebook.

«Было большое задержание на таможне, очень много обысков: сначала 30, потом еще 20, потом были задержания. Задержали наконец одного из контрабандистов — господина Альперина. Я обратился к Украине и сказал: кто нам отдаст господина Альперина, тот получит подарок. Это правда, правда, его, скажем так, схватили НАБУшники», — отметил Зеленский.

Традиційно підбиваю підсумки минулого тижня та ділюся планами на майбутній. А ще маю важливе звернення напередодні зустрічі у Нормандському форматі. Gepostet von Володимир Зеленський am Montag, 2. Dezember 2019

В то же время он отметил, что детективы НАБУ отказались от подарка, аргументировав это тем, что будет ощущение, что «Президент и Офис влияют на НАБУшников».

По его словам, сотрудники НАБУ подарка не взяли.

«Но я им благодарен, самое главное, это они сделали подарок стране — арестовали этого человека», — добавил Президент.

Как сообщала Одесса News, Владимир Зеленский заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей сбежал контрабандист Альперин, и призвал помочь в его задержании, пообещав лично от себя «ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом».

Детективы НАБУ задержали Альперина 27 ноября в САП, куда он пришёл добровольно на допрос. Впоследствии ему объявили подозрение. Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможиванием импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

В этом деле фигурируют еще десять человек, задержанных 26 ноября. Среди них — семеро работников таможни.

Высший антикоррупционный суд избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.