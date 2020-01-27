В деле одесского бизнесмена Альперина правая рука не ведает, что делает левая

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в деле о схемах на таможне, сняли электронный браслет, который по решению от 24 января Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) должен был носить до 23 марта.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Федур в Facebook.

«Пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли «электронный браслет», истёк срок действия постановления следственного судьи ВАС.

Забавность ситуации в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А.В. (Выходец из Луганской недореспубликы) боролся как лев, чтобы продлить судом обязанность носить «электронный браслет». И следственный судья из ВАС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А.В. «забыл» передать решение в исполнение 🙂 и «браслет» слетел. Не думаю, что поведение прокурора можно объяснить словами из песни: «укололся и забылся». Здесь, очевидно, что-то другое», — отметил Федур.

Он также добавил, что его подзащитный Альперин «и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, как подозреваемого».

Дело было в субботу, а сегодня, 27 января на Альперина вновь одели браслет.

«Очевидно, что кто-то из ОГПУ, а может и из с самого, прочитал мой пост о «браслете». Прошли сутки и снова прибежали к Вадиму Альперину одевать «браслет». Понимаю их 🙂 Видимо кто-то уже во фрустрации, увидев, что Вадим Альперин дома и спокойно их ждёт. Никуда не убегает. Вот беда же такая у прокурора — не убегает, что ни не делай 🙂 Только одели», — разместил новый пост адвокат Федур.

Как сообщала Одесса News, 26 ноября 2019 года НАБУ и САП задержали и объявили подозрение 10 лицам, среди которых — 7 чиновников ГФС и таможни, по делу о махинациях с растаможкой товаров. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей сбежал контрабандист Альперин и призвал помочь в его задержании.

НАБУ задержало Альперина 27 ноября, когда он добровольно явился на допрос в САП. Затем ему объявили подозрение. Следствие считает бизнесмена руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Высший антикоррупционный суд 29 ноября избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога. В начале декабря Альперин вышел из СИЗО под залог.

24 января суд продлил до 23 марта меру пресечения Альперину.