Как погулять по-настоящему знают только в Одессе

«7:40 или Погуляем по-Одесски», — так называется спектакль, на который приглашает Еврейский Центр Beit-Grand.

В этом спектакле вам не только расскажут за всю Одессу, вам за неё ещё и споют! В караоке-спектакле много музыки, причём, всеми любимой и хорошо знакомой. И каждый зритель может сразу же почувствовать себя участником происходящих на сцене событий.

20 лет назад одна одесская семья оказалась одновременно по обе стороны океана: мама (И.Токарчук) с младшим сыном (А.Самусенко) уехала в США, а старший (П.Савинов) остался в Одессе (его просто не выпустили!).

И вот, 20 лет спустя (почти, как у Дюма) всё семейство, уже основательно разросшееся, снова собирается в Одессе, чтобы дать маме здесь спокойно умереть. Но всё не так просто, и мама оказывается живее всех живых (куда там дедушке Ленину!). Особенно, когда твоим здоровьем всерьёз занялся симпатичный “спортсмен, красавец и в прошлом комсомолец” дедушка Додик (Я Гопп), а два внука — одесский и американский — таскают тебя по дискотекам. И, хотя Одесса “уже совсем не та”, здесь всё же приятнее жить, чем умирать.

Спектакль пройдёт 8 февраля в 19:00.

Цена билетов 230 — 320 гривен.

Билеты можно приобрести здесь.