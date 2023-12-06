На сцену Одесской филармонии выйдут комики, чтобы подарить 2 часа смеха

9 декабря молодые и очень разные украинские комики выйдут на сцену Одесской филармонии, чтобы подарить одесситам и гостям города 2 часа комедии и позволить развлечься и отдохнуть.

Для вас будут шутить:

Амиль Насиров – комик, актёр, волонтёр и участник рэп-группы «Курган&Agregat». Лучший актёр года за главную роль в фильме-сенсации «Люксембург, Люксембург»;

Феликс Редька – харизматичный и талантливый комик, автор громких скетчей об Анатолии Почечуне (народном мэре Сум), пародии на Алексея Арестовича и успешном проекте «Комик плюс историк»;

Макс Вышинский – комедиант, неподдельно искренне иронизирующий над взрослой и супружеской жизнью. Первый украинский стендап-комик, давший уже два сольных концерта в МЦКИ «Октябрьский Дворец», также его стендап звучал во Дворце Спорта перед 5000 зрителей;

Лера Мандзюк – прима украинской стендап-комедии родом из Закарпатья, стендап-комикса в проекте «Женский квартал», комментатор телешоу «Богиня шопинга», неоднократная победительница шоу «Рассмеши комика».

Стоимость билетов от 430 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Бунина, 15.

Приходите к 19.00.

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