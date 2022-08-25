В итальянском дворике Одесской филармонии состоится культурный ивент

В итальянском дворике Одесской филармонии 27 августа под названием «Культурная реставрация» пройдёт большое культурное благотворительное мероприятие.

Организаторы приглашают одесситов и гостей города «встречать друзей, листать книги, рассматривать милые изделия локальных художников, смотреть на работы иллюстраторов и пробовать борщ”.

Что будет?

графически-поэтическая выставка иллюстраторов



маркет художников, дизайнеров и их аутентичных изделий



книжный маркет от издательства Старого Льва



кочевая библиотека «Книжный шалаш»



фуд-корт с украинской кухней



особое музыкальное сопровождение

Начало с 11:00 до 20:00.

Локация: дворик Одесской областной филармонии, ул. Бернардацци, ул. Бунина, 15

Вход: донейшн. Все собранные средства — в фонд «Вернись живым».

В случае воздушной тревоги есть укрытие, расположенное в нижнем фойе филармонии.

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