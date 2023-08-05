Любителей латиноамериканских ритмов ждут в Одессе, Итальянском дворике Центра UNION

12 августа музыка Бразилии, Кубы и Латинской Америки в исполнении Mihail Ksida Quartet наполнит вас ритмом и страстью.

Это музыкальное событие «Olá! Música. Mihail Ksida Quartet» состоится в Итальянском дворике Международного культурного центра UNION.

Вы узнаете что-то родное и знакомое в мелосе этой музыки, почувствуете, что объединяет все портовые города — шёпот прибоя, многоголосие рынков, жаркий ритм ночных улиц.

Михаил Ксида – солист Одесской филармонии, кларнетист, мультиинструменталист. В своём творчестве сочетает любовь к классической музыке, джазу и этнику. Играет разные программы с оркестрами, камерными ансамблями, ведущими музыкантами Одессы и Украины. В 2016 году основал Mihail Ksida Quartet, вместе с которым олицетворяет своё увлечение музыкой Бразилии, Кубы и Латинской Америки.

В программе примут участие выдающийся украинский музыкант, пианист и композитор Алексей Петухов, Александр Шагов (контрабас) и Дмитрий Коновальчук (барабаны).

Вход в Italian Garden через главный вход UNION.

Стоимость от 260 гривен. Билеты можно приобрести здесь.

Приходите к 19.00.

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